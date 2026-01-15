ياسر حسان ينسحب من انتخابات رئاسة حزب الوفد لصالح السيد البدوي

أعلن ياسر حسان المرشح على رئاسة حزب الوفد في بيان له عن انسحابه رسميًا من السباق الانتخابي، لصالح الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد الأسبق، وذلك استجابة لرغبة عدد من قيادات الحزب وحرصًا على وحدة الصف الوفدي في هذه المرحلة الدقيقة.

وقال "حسان"، إن قراره جاء عقب زيارة كريمة تلقاها من الدكتور السيد البدوي، يرافقه عدد من قيادات حزب الوفد، على رأسهم اللواء الدكتور محمد الحسيني أمين صندوق الحزب الأسبق، والدكتور علاء شوالى، والمهندس ماجد نور، إلى جانب الزميل عادل التوني عضو الهيئة العليا للحزب، حيث جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع انتخابات رئاسة الوفد القادمة وتداعياتها على الحزب.

وأوضح البيان أن الطرفين يتشاركان نفس الكتلة التصويتية، وهو ما كان من شأنه أن يؤدي إلى ما وصفه بـ«معركة صفرية» تتشتت خلالها الأصوات، بما لا يخدم مصلحة أي من المرشحين ولا يصب في صالح حزب الوفد، خاصة في ظل العدد غير المسبوق من المرشحين في الانتخابات الحالية.

وأشار حسان إلى أن قراره يستند إلى تقدير راسخ لقيمة الأقدمية في التراث الوفدي، واحترامًا للمكانة التاريخية والسياسية التي يتمتع بها الدكتور السيد البدوي داخل الحزب، مؤكدًا أن الاستجابة لرغبة قيادات الوفد جاءت انطلاقًا من إيمانه بأن المصلحة العامة للحزب تعلو فوق أي اعتبارات أو طموحات فردية.

وأكد حسان أن قرار الانسحاب، رغم ما يحمله من حزن وألم على المستوى الشخصي، وما يفرضه من انتظار فترة أخرى حتى يتولى جيل جديد دفة القيادة، إلا أنه قرار واقعي فرضته الظروف المحيطة بالانتخابات، والحرص على تجنب الانقسامات التي غالبًا ما تعقب الاستحقاقات الانتخابية داخل الأحزاب.

وشدد حسان على أن الهدف الأسمى في هذه المرحلة هو الحفاظ على وحدة حزب الوفد وتماسكه، والعمل على دعم استقراره التنظيمي والسياسي، بما يمكنه من أداء دوره الوطني والتاريخي على الساحة السياسية المصرية، بعيدًا عن أية صراعات داخلية قد تؤثر على مسيرته.

