تجديد تكليف "هشام بدر وعمرو جاد" نائبين لرئيس هيئة الشراء الموحد

كتب : أحمد جمعة

11:48 ص 15/01/2026

هشام بدر وعمرو جاد

كشف مصدر بهيئة الشراء الموحد، لمصراوي، عن صدور قرار جمهوري بتجديد الثقة في الدكتور هشام بدر نائبًا لرئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بدرجة نائب وزير.

كما شمل القرار تجديد تعيين الدكتور محمود عمرو جاد نائبًا لرئيس الهيئة بدرجة نائب وزير.

وفي وقت سابق، قال المصدر إنه تم تجديد الثقة في الدكتور هشام المتولي ستيت رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي بدرجة وزير لمدة عام إضافي.

ويمتلك الدكتور هشام بدر خبرة في قطاع الدواء تمتد لأكثر من 30 عامًا في قطاع الصناعات الدوائية، عمل خلالها في العديد من شركات الأدوية متعددة الجنسيات في مجال المبيعات والتسويق.

قرار بتجديد الثقة لـ"هشام ستيت" رئيسًا لهيئة الشراء الموحد

هشام بدر وعمرو جاد رئيس هيئة الشراء الموحد قرار جمهوري

