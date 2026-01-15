إعلان

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

كتب : نشأت علي

11:53 ص 15/01/2026

المستشار عصام الدين فريد

بعث المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال رئيس مجلس الشيوخ في برقيته :" يطيب لي أن أتقدم بأسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج تلك المناسبة الجليلة التى شرّف فيها المولى عز وجل نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى،ونستلهم منها قوة الإيمان وكرم المولي عز وجل في تعويض الصابرين عما يلاقونه من ابتلاءات في حياتهم".

وتابع: "نحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله عز وجل أن يكتب لسيادتكم التوفيق والسداد لما فيه الخير دائما لمصر والشعب المصري العظيم، وأن يعيد هذه الذكرى على فخامتكم وعلى الشعب المصرى وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والأمان".

المستشار عصام فريد الرئيس السيسي ذكرى الإسراء والمعراج رئيس الشيوخ

