إعلان

سمير صبري: الصناعة هي بوابة مصر للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات

كتب : عمرو صالح

12:24 م 15/01/2026

النائب الدكتور سمير صبري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد النائب الدكتور سمير صبري أمين، عضو مجلس النواب المعين، أن اختياره الانضمام إلى لجنة الصناعة بالمجلس، جاء عن قناعة راسخة بأن مصر قادرة عبر الصناعة الوطنية على تحقيق طفرة حقيقية في الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار "صبري"، في بيان له إلى أن دعم وتوطين الصناعة، وتعميق المكون المحلي، وتشجيع الاستثمار الصناعي، تمثل ركائز أساسية لتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الإقليمية والعالمية، وخلق فرص عمل حقيقية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس النواب المعين، على أن العمل داخل لجنة الصناعة بمجلس النواب سيكون موجهاً نحو تبني سياسات وتشريعات داعمة للقطاع الصناعي، والتنسيق مع الحكومة والقطاع الخاص لإزالة المعوقات أمام المصنعين، بما يحقق في النهاية الخير لأهلنا وشعبنا العظيم.

وأكد النائب الدكتور سمير صبري أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة من أجل بناء قاعدة صناعية قوية وقادرة على المنافسة، مشيراً إلى أن الصناعة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، وأن تحقيق مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات لن يتم إلا من خلال دعم المصنعين، وتوفير بيئة تشريعية مستقرة، وتطوير البنية التحتية الصناعية، بما يواكب رؤية مصر 2030 ويعزز مكانتها الاقتصادية إقليمياً ودولياً

اقرأ أيضاً:

الأرصاد تحذر من طقس شديد البرودة ونشاط للرياح حتى الاثنين المقبل

في نقاط.. أبرز المعلومات عن مشروع "أوبيليسك" للطاقة الشمسية بنجع حمادي

25 صورة جوية تكشف أحدث الأعمال بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

النائب الدكتور سمير صبري الصناعة صادرات مصر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

النجم العالمي ويل سميث يزور الأهرامات
أخبار مصر

النجم العالمي ويل سميث يزور الأهرامات
مصر تتسلم مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي
أخبار البنوك

مصر تتسلم مليار يورو من تمويل الاتحاد الأوروبي
قرار حاسم من "التعليم" بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
مدارس

قرار حاسم من "التعليم" بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
ارتدى جلابية ثم قميص المنتخب.. اليوتيوبر العالمي سبيد يزور الأهرامات والمتحف
أخبار مصر

ارتدى جلابية ثم قميص المنتخب.. اليوتيوبر العالمي سبيد يزور الأهرامات والمتحف
"يفتقر إلى أي تعليل".. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات
رياضة عربية وعالمية

"يفتقر إلى أي تعليل".. الاتحاد الكاميروني يعلن إيقاف صامويل إيتو 4 مباريات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

المنافسة تشتعل.. أبرز 5 سيارات سيدان زيرو أقل من 900 ألف جنيه
شديد البرودة والقاهرة 12 درجة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
قرار حاسم من التعليم بشأن امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة 2026
الذهب يسجل قمة تاريخية جديدة بمنتصف التعاملات