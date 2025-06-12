أستاذ علوم سياسية: "قافلة الصمود" تستهدف تشويه الدور المصري

كتب- حسن مرسي:

علّق الدكتور رضا فرحات، أستاذ العلوم السياسية، بأن ما وراء "قافلة الصمود" هو حملات ممنهجة تستهدف الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية.

وأضاف فرحات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على قناة "dmc"، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي قدمت "أرواحًا وشهداء" لدعم الأشقاء الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع فرحات قائلًا: إن "قافلة الصمود" هدفها تشويه الدور المصري، وأن "الجهات التي تقف وراءها معلومة"، معتبرًا إياها من المواقف "المتحيزة ضد مصر وشعبها وقيادتها السياسية".

وأكد أن مصر لا تسمح بأي خروج عن النص أو المساس بحدودها، موضحًا أن الأمن القومي المصري خط أحمر.

وأوضح فرحات أن مصر تضغط على إسرائيل بكافة الوسائل الدبلوماسية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، كما ساعدت الأشقاء الفلسطينيين في دخول الجرحى لتلقي العلاج في مصر.

وأشار فرحات إلى أن مصر تدعم فتح معبر رفح، ولكن "وفقًا للضوابط والقوانين" كما ذكر بيان وزارة الخارجية المصرية.

وتابع قائلًا: إن التحالف الوطني قدم الكثير من المساعدات لأهالي غزة، مؤكدًا أن هناك محاولات لجر مصر لتكون طرفًا في النزاع ومحاولة لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر والأردن.