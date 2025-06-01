محافظ القليوبية: 470 ساحة صلاة مجهزة.. وذبح مجاني في 30 مجزرًا

كتبت- داليا الظنيني:

كشف المحافظ أيمن عطية عن استعدادات محافظة القليوبية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى توفير 470 ساحة صلاة و30 مجزرًا مجانيًا، مع تكثيف عمليات النظافة والتأمين.

وقال عطية خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحياة اليوم" على فضائية "الحياة": "بدأنا الاستعدادات قبل شهر كامل لضمان عبور آمن وسعيد لأهالي المحافظة"، مؤكدًا أن "جميع ساحات الصلاة جاهزة بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، ومؤمنة بالكامل".

وأضاف المحافظ: "أصدرنا توجيهات بإعفاء المواطنين من رسوم الذبح في المجازر طوال أيام العيد"، موضحًا أن فرق الطب البيطري ستكون موجودة من صباح أول أيام العيد.

وأشار إلى أن "القانون يجرم الذبح في الشوارع"، محذرًا من أن المحافظة ستتخذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، بينما ناشد المواطنين بالالتزام بالمجازر "لضمان سلامة الأضحية وسهولة التخلص من المخلفات".

وأكد عطية أن "جميع إجازات العاملين بالإدارة المحلية مُعلقة لضمان تواجدهم في الشوارع"، لافتًا إلى تكثيف عمليات النظافة خاصة في منطقة القناطر الخيرية التي تشهد إقبالًا كبيرًا خلال العيد.

وأوضح أن المحافظة تنسق مع هيئة النقل العام لتكثيف الرحلات إلى المناطق السياحية، مع مراقبة أسعار التذاكر في المواقف لمنع الاستغلال.

وكشف المحافظ عن وجود "وحدات إسعاف عائمة" في القناطر الخيرية، مشددًا على أن جميع الأجهزة التنفيذية في حالة استنفار كامل طوال أيام العيد.