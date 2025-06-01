صور وفيديو.. بدء تشغيل الأتوبيس الترددي BRT بجمهور

كتب- محمد نصار:

تصوير- أحمد مسعد:

بدأت وزارة النقل ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الأحد الأول من يونيو 2025، التشغيل التجريبي بركاب لمشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري وذلك للمرحلة الأولى بعدد 14 محطة.

وتمتد المرحلة الأولى من الأتوبيس الترددي بعدد 14 محطة من تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطه بطول 35 كم.

وتشمل المرحلة الأولى التي يتم تشغيلها لجمهور الركاب 14 محطة وهي: (عدلي منصور "محطة غير نمطية" - 2 محطة سطحية بكوبري مشاة "بهتيم وأكاديمية الشرطة" - 11 محطة سطحية بنفق مشاة وهي إسكندرية الزراعي، العقيد أحمد عبد الرحيم، شبرا بنها، مسطرد، الخصوص، المرج، القلج، مؤسسة الزكاة، الفريق إبراهيم العرابي، السلام، وطريق السويس).

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