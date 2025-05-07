أستاذ طب نفسي يكشف أسباب انتكاسة الاكتئاب لدى كبار السن

كتبت -داليا الظنيني:

أجاب الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، على سؤال مشاهد يشكو من معاناة والدته البالغة من العمر 75 عامًا من اكتئاب مزمن منذ ثلاث سنوات، رغم التزامها اليومي بالعلاج.

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر الشريف، خلال حلقة برنامج "راحة نفسية"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن الانتكاسة النفسية لدى كبار السن غالبًا ما ترتبط بأسباب جسدية أو دوائية، وليس فقط بالحالة النفسية نفسها.

وقال المهدي إن كبار السن عادةً ما يعانون من أمراض متعددة مثل الضغط، السكر، آلام الظهر والمفاصل، مشاكل القلب، وغيرها، وكل هذه الحالات قد تتطلب تناول عدد كبير من الأدوية، وهو ما قد ينعكس بالسلب على الحالة النفسية.

وأكد: "بعض أدوية الضغط أو القلب أو حتى مضادات الألم أو الكورتيزون بتزود القابلية للاكتئاب، وأي خلل في التوازن الجسدي ممكن يأثر على الحالة النفسية".

وشدد المهدي على ضرورة إجراء فحوصات شاملة في مثل هذه الحالات، قائلاً: "لو في كسل في الغدة الدرقية مثلًا، ده ممكن يسبب اكتئاب صعب يتعالج لوحده، نفس الكلام لو في آلام مزمنة. لازم نتابع مش بس الحالة النفسية، لكن كمان الحالة الجسدية ونراجع كل الأدوية اللي بتاخدها، في السن ده، الحالة النفسية والجسدية بتتشابك جدًا، والمتابعة الدورية أهم من مجرد الالتزام بالدواء".