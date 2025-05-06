جرس إنذار خطير.. طلب إحاطة لمواجهة عيادات الطب الخاصة والتقليدية

كتب- نشأت علي:

اعتبر النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إعلان وزارة الصحة والسكان إغلاق عيادة الطب الصيني التقليدية المعروفة باسم "مركز التميز" للعلاج الطبيعي؛ لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل دون ترخيص، بمثابة جرس إنذار خطير، يؤكد أن هناك مخالفات صارخة في ملف علاج المواطنين في مثل هذه المؤسسات الصحية التي تعمل دون ترخيص وتخالف الاشتراطات الصحية.

وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب؛ لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قائلاً: كم مريض تردد على هذه المؤسسة وتم وهمه بالعلاج بها؟ ومنذ متى تم إنشاء هذه المؤسسة؟ وأين دور المحليات في الرقابة على مثل هذه المنشآت الصحية التي تعمل دون تراخيص؟ وأين مديرية الصحة بمحافظة القاهرة؟ وهل هناك منشآت أخرى داخل محافظة القاهرة والمحافظات والمراكز والمدن والأحياء على مستوى الجمهورية؟ وإلى متى تنتهي مثل هذه الكوارث الصحية التي تمثل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين؟

وطالب طنطاوى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات واضحة وحاسمة لوزيرَي الصحة والسكان والتنمية المحلية، لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة؛ حرصًا على صحة وسلامة المواطنين والقيام بجولات مفاجئة لرصد جميع المخالفات وتطبيق القانون بكل حسم وقوة ضد جميع المخالفين والغلق الفوري للمنشآت الصحية المخالفة.

وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومةَ بالانتباه إلى الحملات الدعائية المكثفة التي تقوم بها مثل هذه المنشآت الصحية عبر مختلف وسائل الإعلام بصفة عامة والسوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بصفة خاصة، مؤكدًا أن متابعة هذه الحملات الإعلانية والدعائية ستكون أفضل الطرق لكشف المخالفات الخطيرة والصارخة داخل مثل هذه المنشآت الصحية الخاصة التي تقوم بتزوير شهادات تسجيل لمراكز للعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى وجود عمالة أجنبية غير مرخصة وغير مؤهلة تزاول العمل بها للأسف الشديد على مرأى ومسمع من وزارة الصحة والسكان.

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