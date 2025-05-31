تفاصيل أول اجتماع لأمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية

كتب- عمرو صالح:

عقدت أمانة الشباب المركزية بحزب الجبهة الوطنية، أول اجتماعاتها بمقر الأمانة العامة للحزب، وذلك عقب استكمال تشكيلها الرسمي، في خطوة تعكس التزام الحزب بتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والعامة.

شهد الاجتماع حضور اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس الحزب، والفريق طارق سلام، أمين أمانة الدفاع والأمن القومي، واللواء أحمد سعد، أمين أمانة العضوية، والدكتورة إيمان العجوز، نائب الأمين العام، والنائب أحمد سمير، نائب رئيس الأمانة الفنية.

في كلمته، رحّب اللواء محمود شعراوي بأعضاء الأمانة، مشيرًا إلى أن الحزب يمر بمرحلة محورية تتطلب تكاتف الجهود وتكامل الأدوار، مؤكدًا أن الشباب هم القوة الدافعة لنهضة الوطن، وأن الحزب يعوّل على أمانة الشباب في طرح رؤى واقعية تلبي تطلعاتهم.

وفي مستهل كلمته، أكد الفريق طارق سلام على أهمية دور الشباب في الحفاظ على وعي الوطن وهويته، داعيًا إلى تعزيز مفاهيم الأمن القومي وغرس قيم الانتماء في نفوس الأجيال الجديدة.

من جانبه، أوضح اللواء أحمد سعد أن أمانة العضوية ستوفر الدعم الكامل لأمانة الشباب، وستعمل على استقطاب الكفاءات الشابة لرفد العمل الحزبي بوجوه جديدة ومؤثرة، مؤكدًا أن دمج العناصر الشابة المؤهلة في العمل السياسي يمثل استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الوطن.

كما أعربت الدكتورة إيمان العجوز عن تقديرها لجهود الأعضاء الجدد، ناقلةً تحيات الأمين العام للحزب، الوزير السيد القصير، وترحيبه بتشكيل الأمانة المركزية للشباب، مؤكدةً أن الشباب يمثلون العمود الفقري لأي تطور سياسي أو اجتماعي، ومشيدةً بالتنوع والتكامل داخل التشكيل الجديد.

بدوره، عبّر المستشار الدكتور محمد عمران عن أمله في أن تكون الأمانة منصة للحوار الفعّال وجسرًا للتواصل بين الحزب والشباب في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن المرحلة القادمة ستشهد انطلاقة نوعية في العمل الشبابي داخل الحزب.

وفي ختام الاجتماع، دعا النائب أحمد سمير، نائب رئيس الأمانة الفنية، إلى ترسيخ ثقافة العمل الجماعي والتنسيق بين مختلف الأمانات، مشيرًا إلى أن أمانة الشباب تمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية الحزب المستقبلية.

وقد أعرب أعضاء الأمانة المركزية للشباب عن فخرهم بالانضمام إلى حزب الجبهة الوطنية، مؤكدين استعدادهم لبذل الجهد وتقديم المبادرات التي تخدم قضايا الشباب وتدفع نحو مستقبل أكثر استقرارًا وتقدمًا.

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