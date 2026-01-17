تحديث الطقس.. تكاثر للسحب وأمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم السبت الموافق 17 يناير 2026.

وقالت الأرصاد، في بيان، قبل قليل، إن آخر صور عبر الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية (الإسكندرية) وشمال الوجه البحري، يصاحبها فرص سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وأشارت الهيئة، إلى تحسن الرؤية الأفقية على بعض الطرق بعد الشبورة المائية.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. تدشين منظومة التذكرة المميكنة لأتوبيسات النقل العام بالقاهرة





شديد البرودة وتحذيرات من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة





سد النهضة.. هل تتحول الأزمة لشراكة استراتيجية بمجالات الطاقة؟



