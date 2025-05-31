السكة الحديد: تشغيل قطارات مخصوصة خلال إجازة عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل عدد من القطارات المخصوصة علاوة على القطارات الحالية والإضافية خلال بعض أيام عطلة عيد الأضحى المبارك.

ويتم طرح التذاكر الخاصة بها للجمهور يوم السفر وبيانها كالآتي:

أولًا: الإثنين 2/6/2025:

- تشغيل قطار مخصوص 1932 VIP (القاهرة/ أسوان) حيث يقوم من القاهرة الساعة 22:50 ويصل أسوان الساعة 11:50 اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: الثلاثاء الموافق 3/6/2025:

- تشغيل قطار مخصوص 1934 فرنساوي مطور (القاهرة/ نجع حمادي) حيث يقوم من القاهرة الساعة 15:20 ويصل نجع حمادي الساعة 24:00 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 1944 فرنساوي مطور (القاهرة/ أسيوط) حيث يقوم من القاهرة الساعة 20:40 ويصل أسيوط الساعة 02:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 4005 VIP (أسوان/ أسيوط) حيث يقوم من أسوان الساعة 19:40 ويصل أسيوط الساعة 02:40 طبقًا للجدول المرفق.

ثالثًا: الأربعاء 4/6/2025:

- تشغيل قطار مخصوص 4011 فرنساوي مطور (نجع حمادي/ أسيوط) حيث يقوم من نجع حمادي الساعة 24:40 ويصل أسيوط الساعة 03:10 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 4012 فرنساوي مطور (طنطا/ القاهرة) حيث يقوم من طنطا الساعة 11:25 ويصل القاهرة الساعة 12:30 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 4010 VIP (الإسكندرية/ أسوان) حيث يقوم من الإسكندرية الساعة 22:25 ويصل أسوان الساعة 14:20 اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

رابعًا: الإثنين 9/6/2025:

- تشغيل قطار مخصوص 4003 فرنساوي مطور (القاهرة/ طنطا) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:50 ويصل طنطا الساعة 10:15 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 4015 فرنساوي مطور (القاهرة/ المنصورة) حيث يقوم من القاهرة الساعة 08:45 ويصل المنصورة الساعة 11:45 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 4017 فرنساوي مطور (أسيوط/ الأقصر) حيث يقوم من أسيوط الساعة 23:35 ويصل الأقصر الساعة 04:15 اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 4013 VIP (القاهرة/ الإسكندرية) حيث يقوم من القاهرة الساعة 10:15 ويصل الإسكندرية الساعة 12:40 طبقًا للجدول المرفق.

- تشغيل قطار مخصوص 4019 VIP (أسيوط/ أسوان) حيث يقوم من أسيوط الساعة 23:30 ويصل أسوان الساعة 06:25 اليوم التالي طبقًا للجدول المرفق.

خامسًا: الثلاثاء 10/6/2025:

- تشغيل قطار مخصوص 4009 فرنساوي مطور (أسيوط/ القاهرة) حيث يقوم من أسيوط الساعة 04:00 ويصل القاهرة الساعة 09:15 طبقًا للجدول المرفق.

وتقدم المهندس محمد عامر، رئيس مجلس الإدارة، بخالص التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الهيئة لا تتوانى في بذل أقصى جهودها للعمل على راحة جمهور الركاب.

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