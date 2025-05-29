مرصد الأزهر يحذر من تصاعد الإسلاموفوبيا بإيطاليا

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في مقال له نشرته وحدة رصد اللغة الإيطالية عن قلقه البالغ إزاء تنامي خطابات الكراهية والعنصرية ضد المسلمين في إيطاليا، على خلفية سلسلة من الأحداث السياسية والاجتماعية التي أثارت جدلًا واسعًا في البلاد، كان أبرزها إغلاق عدد من المساجد والمراكز الثقافية الإسلامية، إضافة إلى الجدل الذي أُثير عقب زيارة طلاب من روضة كاثوليكية إلى أحد المساجد.

وأكد المرصد، في بيان له، أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ الحرية الدينية والانفتاح الثقافي التي يكرسها الدستور الإيطالي، مشيرًا إلى أن ما شهدته مدن مثل مونفالكوني وباديرنو دونيانو من تضييق على المسلمين يمثل تهديدًا مباشرًا لقيم التعايش والاندماج.

وتوقف المرصد عند الضجة الإعلامية والسياسية التي أثارتها زيارة أطفال مسيحيين إلى المركز الثقافي الإسلامي "أمانت"، حيث قام الأطفال، خلال جولة تعليمية، بمحاكاة الصلاة الإسلامية بشكل عفوي. وقد اعتبر المرصد أن "استغلال هذا المشهد البريء سياسيًا يعكس تنامي الخطاب الشعبوي والتحريض على الإسلام"، محذرًا من أن ربط مظاهر الاندماج بأساطير "أسلمة إيطاليا" أو "غزو الهُوية" يؤدي إلى خلق مناخ مشحون بالكراهية.

وفي السياق ذاته، أشاد مرصد الأزهر بالمبادرات التي تنظمها المساجد في إيطاليا، مثل "اليوم المفتوح"، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات، ونشر الوعي بقيم الإسلام السمحة، مشددًا على أهمية دعم هذه المبادرات كمفتاح لتحقيق اندماج إيجابي وشامل داخل المجتمعات الأوروبية.

واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن التعددية الثقافية والدينية لا يجب أن تكون محل تهديد، بل مصدر غنى وقوة للمجتمع الأوروبي، مشيرًا إلى دعوة الإسلام الصريحة التي تدعو إلى التعارف كما جاء في قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ ... لِتَعَارَفُوا}،داعيًا إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية في بناء جسور السلام ونبذ كل أشكال التمييز والتطرف.

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