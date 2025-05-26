وزير الصحة يشهد توقيع بروتوكول يستهدف توفير أحدث الأطراف الصناعية

كتب- أحمد جمعة:

شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين شركة "Zimmer Biomet" المتخصصة في تكنولوجيا الأجهزة الطبية وشركة "AZM" المتخصصة في توزيع المعدات الطبية.

ووفق بيان صحفي، وقع البروتوكول من جانب شركة “zimmer” إيريك أنتوس نائب رئيس الأسواق الناشئة بالشركة، ومن جانب شركة “AZM” عمرو ذكري المدير التنفيذي للشركة.



وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء على أهمية هذا التعاون لما له من دور في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن البروتوكول سيساهم في توفير أحدث الحلول العلاجية للمرضى، مما يخفف من معاناتهم ويسرع من وتيرة حصولهم على الرعاية المناسبة.



وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن البروتوكول يهدف إلى توفير أحدث الأطراف الصناعية ومستلزمات المفاصل وجراحة العظام باستخدام أحدث التقنيات العلمية العالمية بمستشفيات وزارة الصحة، بما يساهم في تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى والنهوض بالمنظومة الصحية في مصر.



ومن جانبه، أعرب السيد إريك أنتوس نائب رئيس الأسواق الناشئة بشركة زيمر، عن سعادته بهذا التعاون مؤكدًا التزام الشركة بتوفير أفضل الحلول الطبية المبتكرة، ونقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة، بما يسهم في دعم الكوادر الطبية وتقديم خدمات ذات جودة عالمية للمواطن المصري.



حضر مراسم توقيع البروتوكول الدكتور هشام ستيت رئيس هيئة الشراء الموحد والدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة لشؤون الطب العلاجي، والدكتور مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة والدكتور أحمد حواس مدير مستشفى الهلال، والدكتور عمر عطالله مدير الدعم الطبي لشركة زيمر، والدكتور رياض أرمانيوس المدير التنفيذي لشركة إيفا فارما، والدكتورة فرح حمدان المدير العام لشركة زيمر في أوروبا الوسطى والشرقية، والشرق الأوسط وأفريقيا، والدكتور سامر الدسوقي المدير المالي للأسواق غير المباشرة، والدكتور أحمد صلاح مسؤول العمليات التجارية في أفريقيا.