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مشتريات محلية تصعد بمؤشرات البورصة بالختام 25-5-2025

03:27 م الأحد 25 مايو 2025

البورصة المصرية

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.15% عند مستوى 32023نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.66 %، وزاد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.61 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء بقيمة 206.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 26.7 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 179.7مليون جنيه.

كان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 ارتفع بنسبة 0.44% عند مستوى 31975 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

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