باحث سياسي: نهج إسرائيل الغاشم" يدمّر غزة

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور غسان معلوف، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، إن ما يجري حاليًا في قطاع غزة هو تجسيد واضح لـ"النهج الإسرائيلي الغاشم واللاإنساني" تجاه الشعب الفلسطيني، معتبرًا أن إنكار حق الفلسطينيين في الحياة هو أساس هذه السياسات العدوانية.

وأكد معلوف، خلال مداخلة ببرنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد المدنيين في غزة يترك آثارًا عميقة من الضغينة والدمار.

وشدد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لفضح هذه الانتهاكات أمام الرأي العام العالمي.

وأوضح أن الانطلاقة الأساسية لحشد التضامن الدولي يجب أن تبدأ من أوروبا، ثم تمتد نحو الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف أن القرار الحقيقي في هذا الملف لا يزال "في يد واشنطن"، باعتبارها الطرف الأكثر تأثيرًا في موازين القوى الدولية.

وأشار إلى أن الدول الأوروبية، رغم امتلاكها للقدرات التجارية والعسكرية، لا تتخذ قرارات حاسمة مستقلة، لكنها تستطيع لعب دور ضاغط وفاعل على السياسة الأميركية إذا تم توحيد المواقف والتحرك بشكل منسق.

ودعا معلوف إلى تحرك سياسي وإعلامي مكثف لكشف حجم المأساة الإنسانية في غزة، وتحفيز القوى الفاعلة في المجتمع الدولي على كسر الصمت وتحمل المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه ما يحدث على الأرض.