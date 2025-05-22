بدء اجتماع "تشريعية الشيوخ" لمناقشة تعديلات قانون مجلس الشيوخ

كتب- نشأت علي:

بدأت منذ قليل أعمال اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.

ويهدف مشروع القانون إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية الخاصة بالمجلس، حيث ينص على تقسيم جمهورية مصر العربية إلى 27 دائرة مخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، و4 دوائر مخصصة للانتخاب بنظام القائمة. ويُخصص لدائرتين منهما عدد 13 مقعدًا لكل دائرة، فيما يُخصص للدائرتين الأخريين 37 مقعدًا لكل منهما، على أن يُحدد نطاق ومكونات كل دائرة وفقًا للجدولين المرفقين بمشروع القانون.

كما ألزمت التعديلات أن تتضمن كل قائمة مخصص لها 13 مقعدًا على الأقل ثلاث نساء، وكل قائمة مخصص لها 37 مقعدًا على الأقل سبع نساء، تعزيزًا لتمثيل المرأة في الحياة النيابية.

شروط وإجراءات الترشح وفقًا للتعديلات:

حددت التعديلات عددًا من المستندات التي يجب إرفاقها مع طلب الترشح، من بينها:

بيان السيرة الذاتية للمرشح، متضمنًا الخبرة العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية.

بيان الانتماء الحزبي أو الاستقلالية.

إقرار الذمة المالية للمرشح وزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله.

ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها قانونًا.

إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه، يودع بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.

أية مستندات أخرى تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر شروط الترشح.

ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشاتها خلال جلساتها القادمة تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي حول مشروع القانون ورفعه إلى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشته وإقراره.

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