المتحف المصري يحتفل بيوم المتاحف العالمي بفعالية علمية حول صيانة المومياوات

كتب- محمد أبو بكر:

شهد المتحف المصري بالتحرير، في إطار احتفالات يوم المتاحف العالمي، فعالية علمية متميزة تحت عنوان: "تطوير الذكاء الاصطناعي في الصيانة والترميم بالمتاحف: تركيزًا على صيانة المومياوات"، وذلك برعاية وزارة السياحة والآثار، وبالتعاون مع المركز الأثري الإيطالي (CAI-IIC)، وإدارة ترميم المومياوات والبقايا البشرية بقطاع المشروعات، وهيئة الطاقة الذرية المصرية، وبمشاركة نخبة من الخبراء والباحثين المصريين والإيطاليين.

وبحسب بيان، أكد الدكتور علي عبد الحليم علي، مدير عام المتحف، في كلمته الافتتاحية، أهمية تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي في خدمة قطاع الترميم، مشيدًا بالتعاون البحثي المستمر مع الجانب الإيطالي، ومشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار دور المتحف المصري في صون التراث الثقافي وتعزيز البحث العلمي.

وشهدت الفعالية مشاركة عدد من الشخصيات العلمية والدبلوماسية البارزة، من بينهم الدكتور جوزيبي شيشيرى، المنسق العام لمركز الآثار بالمعهد الثقافي الإيطالي، وجوليا دي نارديس، سكرتير أول السفارة الإيطالية بالقاهرة، والدكتور دومينيكو دي مارتينيز، الملحق العلمي بالسفارة، حيث أكدوا في كلماتهم دعم إيطاليا للمشروعات الثقافية والعلمية المشتركة، وحرصها على تعزيز الشراكة مع المؤسسات المصرية.

وتضمنت الفعالية سلسلة من المحاضرات المتخصصة، من أبرزها كلمة مسجلة للدكتور جويرينو بوفالينو، المستشار العلمي بوزارة الثقافة الإيطالية لشؤون الذكاء الاصطناعي والتراث، ومحاضرة للدكتورة رانيا أحمد علي، مديرة إدارة ترميم المومياوات، تناولت فيها التقنيات المتقدمة المعتمدة في صيانة المومياوات.

كما قدم الدكتور حسن إبراهيم صالح، رئيس المركز القومي لبحوث الإشعاع، عرضًا علميًا حول توظيف الذكاء الاصطناعي في التوثيق والتحليل الدقيق للمومياوات.

وشارك من الجانب الإيطالي الباحثان د. دانييلي بورشيا ود. جورجيا كافيتشي، بعرض بحثي حول استخدام العلوم الرقمية في دراسة التماثيل ذات الطابع الروماني، واختتمت الجلسات بمحاضرة للأستاذة شيماء رشدي، مديرة مكتبة المتحف، حول التوثيق العلمي المبكر للمومياوات الملكية ودور الأرشيف في دعم البحث الأثري.

تدشين معرض أرشيفي

على هامش الفعالية، تم تدشين معرض أرشيفي خاص بعنوان: "السجلات العلمية الأولى للمومياوات الملكية: كشف النقاب عن المحفوظات الخفية". وتضمن المعرض اختيار "قطعة الشهر" من أرشيف المتحف، وهي مجموعة نادرة من التقارير الأنتروبولوجية المبكرة التي وثّقت دراسة المومياوات الملكية أثناء عرضها في المتحف المصري ببولاق، بإشراف فريق بحثي فرنسي.

أهمية المتاحف في تعزيز الوعي الأثري

في السياق ذاته، نظم القسم التعليمي بالمتحف برنامجًا خاصًا لطلاب الصف الرابع الابتدائي بمدرسة الجمهورية الخاصة، تناول أهمية المتاحف في تعزيز الوعي الأثري وربط المناهج الدراسية بالقطع الأثرية. كما نظمت وحدة التربية المتحفية لذوي الهمم ورشة تفاعلية بعنوان “ملوك وملكات”، وجولة تعليمية لشرح جوانب الحياة اليومية في مصر القديمة لأطفال جمعية “آباء وأبناء”.

إطلاق معرض أثري مؤقت

كما شهد المتحف إطلاق معرض أثري مؤقت بعنوان: "العلامات: من العلامات الكتابية للنقوش الخطية… الكاتب والخط عبر العصور"، تضمن ورشة عمل علمية بعنوان: “تكنولوجيا تصنيع الألوان عند المصري القديم”، قدمها الدكتور خالد سعد، مدير عام آثار ما قبل التاريخ.

واختُتمت الفعالية بجلسة نقاشية مفتوحة، تناولت آفاق التعاون المستقبلي وتوجهات البحث العلمي في مجال الذكاء الاصطناعي وحفظ التراث، وسط إشادة واسعة من المشاركين بالدور الريادي للمتحف المصري بالتحرير.

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