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مدبولي: حققنا نتائج إيجابية في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة ونمو الصادرات غير البترولية

07:16 م الأحد 18 مايو 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مصر تعتز بشراكتها مع صندوق النقد الدولي على مدار السنوات الماضية في برامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نائب مدير صندوق النقد الدولي بالعاصمة الإدارية، اليوم الأحد، أن الحكومة تتبنى نظام مرن لسعر الصرف وزيادة الاحتياطات النقدية الأجنبية ومواصلة الجهود الحثيثة لتحقيق الانضباط المالي والعمل على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع: "حققنا نتائج إجابية في حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة ونمو الصادرات غير البترولية"

وشدد على أن الاقتصاد المصري أثبت قدرته على الصلابة واستيعاب الصدمات الخارجية الذي تعرض لها مثل مختلف دول العالم.

وأكد أن الصندوق يشهد لمصر بأنها تمضي بوتيرة ثابتة في مسار الإصلاح الاقتصادي.

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الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء مصر صندوق النقد الدولي برامج الإصلاح الاقتصادي
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