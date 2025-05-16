ترامب: أمور جيدة ستحدث بشأن غزة خلال الشهر المقبل



وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "أمورًا جيدة كثيرة ستحدث بشأن غزة خلال الشهر المقبل"، من دون إضافة مزيد من التفاصيل.

وتابع ترامب "علينا مساعدة الفلسطينيين، وكثيرون يتضورون جوعًا في غزة"، وفق وصفه، مضيفًا "نفكر في غزة وسنتولى الاعتناء بالأمر".

وأعلن ترامب، أمس الخميس، أن لديه أفكارًا لغزة يعتقد أنها جيدة جدًا، مضيفًا: "اجعلوا غزة منطقة حرية ودعوا الولايات المتحدة تتدخل"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وأوضح ترامب، أنه سيكون فخورًا بأن تتولى الولايات المتحدة الأمر في غزة وتجعلها منطقة حرية وتسمح بحدوث بعض الأمور الجيدة، مطالبًا بوضع سكان القطاع في منازل يمكنهم أن يكونوا فيها بأمان.

وعلى مدار الأشهر الماضية، طالب الرئيس الأمريكي بترحيل سكان غزة إلى دول أخرى، لتولى الإدارة الأمريكية السيطرة على القطاع وتحويله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط"، التصريح الذي لاقى تنديدًا عربيًا ودوليًا واسعًا.