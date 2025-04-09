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بث مباشر| مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي

03:08 م الأربعاء 09 أبريل 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

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القاهرة - مصراوي:
بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفي الأسبوعي للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

يأتي المؤتمر الصحفي، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء برئاسة مدبولي.

كان مجلس الوزراء وافق اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح وزارة النقل، ومحافظة مطروح، لاستخدامها في مسار القطار الديزل وحرمه، وفي إقامة عدد من المشروعات التنموية المختلفة.

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الدكتور مصطفى مدبولي مؤتمر صحفي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي
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