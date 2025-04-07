بعد تكرار اشتعال النار في شقق سكنية.. 5 مخاطر لترك شاحن الهاتف في الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يتسبب ترك شاحن الهاتف موصولًا بالكهرباء فترةً طويلةً، بعد الانتهاء من الشحن دون استخدامه، في مخاطر عديدة وحوادث متكررة.

ويحذر "مصراوي" من مخاطر وعواقب الإفراط في استخدام الشواحن وعدم فصلها عن التيار الكهربائي بشكل مباشر؛ فلا بد من أخذ الحيطة في التعامل مع شواحن الكهرباء الخاصة بالموبايل أو اللاب توب وغيرهما من الأجهزة الكهربائية التي تتطلب توصيلَ شاحن الكهرباء.

مخاطر ترك شاحن الهاتف موصولًا بالكهرباء

1- استهلاك الطاقة:

السبب الأول لعدم ترك الشاحن متصلًا بالتيار الكهربائي عندما لا يكون قيد الاستخدام، هو ببساطة تجنب استهلاك الطاقة دون داعٍ، حتى عند عدم شحن الهاتف يظل الشاحن موصولًا في المقبس مما يجعله يستهلك ما يصل إلى 0.5 وات من الطاقة في وضع الاستعداد، فهذه العادة تُسهم في زيادة فواتير الكهرباء، وربما تؤثر على البيئة بسبب استهلاك الطاقة غير الضرورية.

2- تعطل الشاحن:

عند ترك الشاحن موصولًا بالكهرباء بشكل عام دون توصيله بأي جهاز، تظل مكوناته نشطة مما يزيد من سرعة استهلاكها، ووضع الجهاز تحت ضغط كهربائي مستمر قد يؤدي إلى تآكله، لأنه سيكون عرضة للتقلبات الكهربائية خصوصًا إذا لم يكن مصممًا للاستخدام لفترات طويلة.

3- السخونة الزائدة:

عندما يظل الشاحن موصولًا بالكهرباء لفترة طويلة؛ يمكن أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع درجة حرارته في أي وقت، خصوصًا في الموديلات القديمة التي قد تكون تالفة أو ذات نوعية رديئة، فهذه السخونة قد تؤدي إلى تلف الشاحن نفسه أو حتى تعريض الأجهزة الكهربائية الأخرى للخطر.

4- المخاطر الكهربائية:

يسبب الشاحن المستخدم بشكل غير صحيح أو المتضرر تسربًا كهربائيًّا، مما قد يعرض الأرواح والأجهزة للخطر، فالإهمال أو استخدام شاحن غير مطابق للمواصفات يمكن أن ينتهي الأمر بحدوث ماس كهربائي.

5- تأثيرات على البطارية:

ترك الشاحن موصولًا بالمقبس حتى بعد امتلاء البطارية يمكن أن يؤثر سلبًا على عمر البطارية بمرور الوقت، والتجاوز عن أساليب الشحن الصحيحة قد يؤدي في النهاية إلى تقليل كفاءة البطارية؛ لذا من المهم فصل الشاحن للحفاظ على طول عمر البطارية عند شحنها حتى 80%.

6- خطر الحريق:

لن يؤدي ترك شاحن الهاتف موصولًا بالكهرباء دون استخدام إلى إتلافه بشكل أكبر فحسب؛ بل قد يؤدي في الحالات القصوى إلى اشتعال النيران واندلاع حريق في منزلك، خصوصًا عند حدوث ماس كهربائي، أو إذا كانت هناك مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الشاحن، فقد تتسبب الحرارة الزائدة في نشوب حريق.

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