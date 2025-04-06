قضية رشوة كبرى.. الرقابة الإدارية: سجن مشدد حتى 10 سنوات ضد قيادات بشركة المياه

كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانا بشأن قضية رشوة ضد اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.

وبحسب بيان الهيئة، الأحد، تمثلت المخالفة في طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلًا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.

وتم ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما.

كما تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لأحدهما و10 سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ 22 مليون جنيه.

اقرأ أيضًا:

خاص| هل طلبت مصر زيادة قرض صندوق النقد؟ د. محمد معيط يجيب

ارتدوا الكمامة.. الأرصاد تحذر المواطنين من الأتربة والرمال المثارة على 7 مناطق

لائحة غرامات السكة الحديد.. 420 جنيهًا على نقل الحيوانات الأليفة