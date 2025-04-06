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قضية رشوة كبرى.. الرقابة الإدارية: سجن مشدد حتى 10 سنوات ضد قيادات بشركة المياه

04:49 م الأحد 06 أبريل 2025

هيئة الرقابة الإدارية

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كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الرقابة الإدارية، بيانا بشأن قضية رشوة ضد اثنين من رؤساء مجالس الإدارة السابقين لشركتين تابعتين للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظتين بالدلتا.

وبحسب بيان الهيئة، الأحد، تمثلت المخالفة في طلب مبالغ مالية على سبيل الرشوة من مالكي شركات مقاولات نظير استغلال سلطاتهما الوظيفية في إسناد واستلام العديد من أعمال المقاولات والأعمال الميكانيكية بمحطات الرفع ومحطات الصرف الصحي فضلًا عن تسهيل اعتماد المستخلصات الخاصة بهم واستلام الأعمال المنفذة.

وتم ضبط المتهمين وعرضهما على النيابة العامة والتي أكدت من خلال تحقيقاتها صحة الوقائع المنسوبة إليهما.

كما تم إحالة القضية إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بمعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لأحدهما و10 سنوات للآخر وتغريمهما مبلغ 22 مليون جنيه.

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