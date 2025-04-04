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ارتفاع الحرارة في هذا الموعد.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الجمعة 04 أبريل 2025

طقس مائل للحرارة

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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الجمعة وحتى الأربعاء 9 أبريل 2025.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد تلك الفترة طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسط على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة غدا الجمعة 4 أبريل والسبت 5 إبريل ستشهد البلاد، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر.

وأشارت الأرصاد إلى أنه من المتوقع أن تشهد البلاد ارتفاعًا بدرجات الحرارة بقيم تتراوح 6:5 درجات على أغلب الأنحاء يصاحبها نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة بداية من الأحد 6 أبريل 2025.

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