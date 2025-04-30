أستاذ طب نفسي يكشف أسباب تعرض المرأة للاكتئاب أكثر من الرجل

كتبت -داليا الظنيني:

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب من الرجال بمعدل الضعف، مشيرًا إلى أن مقابل كل رجل يُصاب بالاكتئاب، هناك امرأتان على الأقل يعانين من نفس المرض.

وأوضح أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، خلال حلقة برنامج "راحة نفسية"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن هذا الفارق يرجع إلى التقلبات البيولوجية والهرمونية التي تمر بها المرأة منذ بدء الدورة الشهرية وحتى سن اليأس، حيث تتغير حالتها المزاجية والنفسية بشكل ملحوظ على مدار الشهر، مما يزيد من هشاشتها النفسية.

وأضاف: "المرأة أيضًا عندها تعلقات عاطفية كثيرة، سواء بأمها أو أبيها أو إخوتها أو صديقاتها، وتنتقل هذه التعلقات بعد الزواج إلى الزوج والأبناء، وكثرة هذه التعلقات تقابلها صدمات فقد متكررة، سواء بسفر أو مرض أو وفاة أو حتى تغير في سلوك أحد المقربين، وده بيخليها عُرضة للتأثر والانكسار النفسي".

وأشار إلى أن المرأة تقوم بعدة أدوار اجتماعية متداخلة دون راحة، فهي أم وزوجة وموظفة وابنة وأخت وصديقة، وتُطالَب بالعطاء المستمر بلا توقف، موضحا: "بتصحى بدري قبل الكل تحضّر الفطار، تجهّز الأولاد، تروح الشغل، ترجع تجهّز الغداء، تذاكر للأولاد، تتابع مشاكل الأسرة، وتقوم بدور الدعم للجميع، حتى في العطلات والمصايف تلاقيها واقفة في المطبخ أو بتنظّف وتجهز لكل الناس".

كما أكد أن المرأة تواجه أنواعًا خاصة من الاكتئاب مثل اكتئاب الحمل الذي يصيب حوالي 10% من الحوامل، واكتئاب ما بعد الولادة الذي يصيب نحو 15% من النساء بعد الوضع، رغم أن هذه أحداث يُفترض أن تكون سعيدة.

وتابع: "كل ده يخلينا نفهم ليه النبي ﷺ قال: استوصوا بالنساء خيرًا، فالمرأة تمر بتجارب وضغوط نفسية لا تُرى بالعين، لكنها تنهك القلب والعقل، وتحتاج منا دعمًا وتقديرًا دائمًا".