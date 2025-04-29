مدبولي: حجم المخالفات في التصالح على مخالفات البناء كبير جدًّا

كتب- أحمد السعداوي:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن حجم المخالفات في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، كبير جدًّا، وكل حين تأتي لنا طلبات تقنين أوضاع.

وأضاف مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أنه بناء على هذا الكلام، جددنا العمل بالقانون لمدة 6 أشهر، ووجدنا أنه انحياز للمواطن أن نجدد العمل به في ضوء طلب وزيرة التنمية المحلية والمواطنين.

جدير بالذكر أن وزارة التنمية المحلية أعلنت مؤخرًا مد فترة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء لمدة ستة أشهر إضافية، بدءًا من 5 مايو 2025، وفقًا لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية.