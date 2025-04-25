شاب يحاول القفز من فوق الجامع الأزهر ومسئولو المسجد ينقذونه - (صور)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

حاول شاب القفز من فوق الجامع الأزهر بعد صلاة الجمعة، وسط ذهول العديد من المصلين.

ونجح أمن ومسئولي المسجد في إنقاذ الشاب من القفز، الذي كان على وشك السقوط من فوق الجامع الأزهر.

كان الدكتور حسن الصغير الأمين المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، ألقى خطبة اليوم الجمعة، من الجامع الأزهر.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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