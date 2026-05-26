شنت الأجهزة الرقابية بمحافظة الجيزة حملة تفتيشية موسعة، أسفرت عن ضبط 45 طن زيت طعام مستعمل في العمرانية، بالإضافة إلى 9 آلاف لتر سولار معدة للتصرف فيها بطريقة غير مشروعة في الوراق، بالإضافة لـ3 أطنان مبيدات حشرية مغشوشة بكرداسة.

وتابع الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، التي استهدفت المنشآت غير المرخصة، التي تعيد تدوير زيوت الطعام المستعملة، وغش المبيدات الحشرية، وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق، لحماية صحة المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك، التي يشهد زيادة الإقبال على شراء السلع والمنتجات المختلفة.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة على الأسواق والمنشآت المخالفة، خاصة فيما يتعلق بالسلع التي تمس صحة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم، مؤكدًا أن المحافظة لن تتهاون مع أي ممارسات للغش التجاري أو تداول سلع مجهولة المصدر، لما تمثله من خطورة على الصحة العامة للمواطنين.

ومن جانبه، أوضح السيد بلاسي، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن المديرية تنفذ خطة رقابية متكاملة لإحكام السيطرة على الأسواق ومواجهة الغش التجاري والتلاعب بالسلع، مشيرًا إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة والتحفظ على المضبوطات، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.