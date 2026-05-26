أطلق صندوق تحيا مصر، للعام الثالث على التوالي، مبادرة الأضاحي لدعم الأسر الأولى بالرعاية، مستهدفًا توزيع اللحوم على أكثر من 2.5 مليون مواطن في جميع محافظات الجمهورية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكثيف جهود الحماية الاجتماعية.

500 طن لحوم من صندوق تحيا مصر للأسر الأولى بالرعاية

وقال تامر عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، إن عمليات ذبح الأضاحي تبدأ فور الانتهاء من صلاة عيد الأضحى، وتستمر حتى عصر آخر أيام التشريق، حيث يبلغ العدد الإجمالي لرؤوس الماشية التي سيتم ذبحها 2000 رأس، بإجمالي لحوم صافية يبلغ 500 طن.

وأوضح أن جميع المراحل تتم داخل مجازر مطورة تحت إشراف طبي بيطري صارم لضمان سلامة اللحوم وصلاحيتها الغذائية، قبل تعبئتها ونقلها عبر سيارات مبردة ومجهزة للحفاظ على جودتها حتى تسليمها للمستحقين عند أبواب منازلهم.



وأضاف عبد الفتاح أن قوافل المبادرة مستمرة في عملها حتى بعد انقضاء أيام العيد، لضمان استمرار تدفق الدعم على الأسر الأولى بالرعاية من الإسكندرية إلى أسوان.

وأشار إلى أن مبادرة الأضاحي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية، وفي مقدمتها العاملين بهيئات النظافة والتجميل، وأسر الأيتام، والمرضى، وذوي الهمم، إلى جانب الأرامل، والمرأة المعيلة، والعمالة غير المنتظمة، فضلاً عن كبار السن ومستفيدي معاش "تكافل وكرامة"، وذلك لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهلهم وإدخال بهجة العيد على قلوبهم.