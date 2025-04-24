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محافظ القاهرة مهنئًا السيسي: أدعو الله أن يبارك جهودكم المخلصة

01:52 م الخميس 24 أبريل 2025

الدكتور إبراهيم صابر

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كتب- محمد نصار:

بعث الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والأربعين لعيد تحرير سيناء.

وقال محافظ القاهرة، في نص البرقية: يسعدني أن أبعث بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء ومواطني محافظة القاهرة بأصدق التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء، هذه الذكرى التي ستظل رمزًا لقوة وإرادة قواتنا المسلحة الباسلة التي استطاعت تحقيق النصر العظيم على أرض سيناء.

ودعا محافظ القاهرة، الله عز وجل، أن يبارك جهود الرئيس المخلصة، وأن يتحقق لشعب مصر العظيم المزيد من التقدم والاستقرار في ظل قيادته الحكيمة.

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الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة عيد تحرير سيناء
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