صور.. مبادرات لرفع وعي الشباب بخطورة التعاطي وأضرار التدخين طوال عيد الفطر

كتب- محمد نصار:

يستمر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في تنفيذ مبادرات توعوية طوال أيام عيد الفطر المبارك 2025 بالحدائق العامة في المحافظات المختلفة لرفع الوعي لدى الأطفال من زوار الحدائق بمخاطر التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة باستخدام آليات وأنشطة تفاعلية متعددة تتضمن الرسم وتلوين الكراسات واستخدام الأساليب الإبداعية التي تتماشى مع المراحل العمرية للأطفال كذلك عروض فنية ورياضية وثقافية تستهدف رفع الابتكار والتفكير لدى الأطفال وتنمية مهارات التواصل والعمل الجماعي لديهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة الإدمان، كما يتم تنفيذ الأنشطة التوعوية في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات".

وتتضمن الأنشطة التوعوية ورش حكي للأطفال من زوار الحدائق وخلال تواجدهم مع أسرهم، حيث يتم تدريبهم على كيفية مواجهة المشكلات وطريقة اتخاذ القرارات الصحيحة، واكتشاف المواهب الفنية لدى الأطفال واستثمارها في البعد عن التدخين وإبراز أضرار الإدمان، وأيضًا تنفيذ أنشطة رياضية وألعاب تفكير مختلفة تتناسب مع كل مرحلة عمرية، وكذلك تصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب من زوار الحدائق عن التدخين وتعاطي المواد المخدرة ورفع وعيهم بخطورة الإدمان.

كما تستهدف المبادرة أيضًا إلقاء الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان "16023"، من حيث توفير الخدمات العلاجية مجانًا وخدمات المشورة وكذلك دور الأسر في الاكتشاف المبكر للتعاطي، وكيفية تواصل الأسرة مع الخط الساخن "16023" لعلاج الإدمان مجانًا وفي سرية تامة.

وتتضمن المبادرة كذلك تنفيذ أنشطة مختلفة بأساليب إبداعية تتماشى مع المراحل العمرية المختلفة وتوزيع هدايا للأطفال مرتبطة بأضرار التدخين والإدمان منها لعبة "السلم والدخان" التي تبرز أن من يدخن ويحاول الوصول إلى درجة متقدمة من خلال السلم لا يستطيع الوصول، ويرجع للوراء بسبب أن التدخين والمخدرات يؤثران على صحته، في حين أن الشخص الذي لا يدخن يستطيع أن يحصل على درجات متقدمة ويحقق أهدافه، كما يستطيع أن يفكر بشكل سليم ويتخذ القرار الصحيح بعكس من يدخن‪ .

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، استمرار تنفيذ البرامج التوعوية للمراحل العمرية المختلفة وأن تنفيذ الأنشطة التوعوية بالمناطق المطورة والحدائق العامة خلال أيام عيد الفطر المبارك، يأتي ضمن مجموعة المبادرات التي يطلقها الصندوق بشكل مستمر لتنفيذ العديد من الأنشطة للوقاية من الإدمان وسبق وتم إطلاق العديد من البرامج التوعوية مثل مهرجان "الأسرة والطفل" في المناطق المطورة "بديلة العشوائيات" وفي القرى المستهدفة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة.

كما يتم تنفيذ أنشطة ومبادرات توعوية بمراكز الشباب على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وكذلك تنفيذ أكبر برنامج وقائي بالمدارس خلال فترة الدراسة لرفع وعي الطلاب بخطورة تعاطي وإدمان المواد المخدرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

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