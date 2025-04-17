طلب إحاطة بشأن مخالفة تعريفة ركوب المواصلات بعد رفع البنزين والسولار

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، بشأن شكاوى المواطنين من عدم الالتزام بتعريفة الركوب في العديد من المواقف على مستوى الجمهورية.

وأشارت النائبة، إلى أنه منذ إعلان تحريك أسعار المحروقات والتي تضمنت زيادة في أسعار السولار والبنزين، ارتفعت أسعار تعريفة الركوب، وهو ما تم الكشف عنه من خلال المحافظات المختلفة.

وقالت أمل سلامة: الإشكالية في الأمر أن التعريفات التي تم الإعلان عنها مع زيادة أسعار المحروقات، بعض السائقين لم يلتزموا بها، على الرغم من وجود حملات لوزارة التنمية المحلية والمحافظين للتفتيش على المواقف.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أنه اشتكى المواطنون كذلك من تحايل بعض السائقين من عدم الالتزام بخطوط السير، من خلال تقطيع المسافات مما يحمل الركاب أعباءً إضافية.

وطالبت النائبة أمل سلامة، بضرورة تكثيف الرقابة على المواقف، وتفعيل خدمات استقبال الشكاوى، لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل زيادة الأعباء المعيشية.

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