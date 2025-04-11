السوبرانو فرح الديباني: الرئيس الفرنسي قضى أوقاتًا ممتعة في مصر

كتب- عمرو صالح:

تصوير- هاني رجب:

شدت السوبرانو المصرية فرح الديباني، بمجموعة من أجمل أغانيها تحت سفح الأهرامات مساء اليوم الجمعة وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمسؤولين.

وقالت الديباني خلال لقائها مع كاميرا "مصراوي": "سعدت بالمشاركة في حفل مصري ياباني أقيم مساء اليوم تحت سفح الأهرامات بمشاركة عدد من الفرق اليابانية، حيث غنَّينا الأغاني المصرية واليابانية معًا"، مشيرةً إلى أنه من أفضل الحفلات التي قدمتها في تاريخها الغنائي.

وأعربت فرح، عن سعادتها بانضمامها إلى الوفد الرسمي الفرنسي في زيارته التاريخية لمصر، بعد رحلتها الفنية التي انتهت تحت سفح الأهرامات في منطقة الصوت والضوء مساء اليوم الجمعة.



وأشارت الديباني إلى أن الزيارة الأخيرة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، لمصر عززت العلاقات بين البلدين الشقيقين، لافتةً إلى أن الرئيس الفرنسي قضى أوقاتًا ممتعة للغاية بين شوارع القاهرة.

واختتمت الديباني حديثها مؤكدةً أنها ستواصل العمل الغنائي المصري-الفرنسي لتعزيز العلاقات الثقافية بين الشعبين الشقيقين.

ويأتي حفل الأهرامات في إطار التعاون الثقافي الدولي بين مصر واليابان، بمبادرة من عالم الآثار د. زاهي حواس، ضمن جهوده المستمرة لحماية التراث المصري ودعم البعثات الأثرية اليابانية ومشاريع الترميم.

كما يمثل الحفل خطوة إضافية في التزام فرح الديباني بالحفاظ على التراث المصري من خلال الموسيقى والفنون.

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