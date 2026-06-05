تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المجزر الآلي الجديد بمدينة الغردقة، وذلك في إطار زيارة الوزيرة لمحافظة البحر الأحمر لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية المعنية.

واستمعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر، إلى شرح تفصيلي حول معدلات تنفيذ المشروع، الذي يُعد أكبر مجزر آلي بمحافظة البحر الأحمر، ويُقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 12.5 فدان بمنطقة الأحياء على الطريق الدائري الأوسط، بتكلفة استثمارية من المحافظة وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر حوالي 200 رأس عجول في اليوم و500 رأس ماشية في اليوم.

كما استمعت د. منال عوض لشرح حول طبيعة المجزر الذي يضم مبنى للمجزر الآلي على مساحة 4000 متر مربع، ومبنى للمجزر اليدوي على مساحة 1200 متر مربع، إلى جانب محطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية 500 متر مكعب يوميًا، ومحطة لمعالجة المياه الناتجة عن التشغيل، بما يضمن تطبيق أعلى المعايير البيئية والصحية.

وأشادت وزيرة التنمية المحلية بمعدلات التنفيذ ومكونات المشروع، مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المجازر ورفع كفاءتها بما يحقق الاشتراطات الصحية والبيئية، ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشارت د. منال عوض إلى العوائد الاقتصادية والبيئية للمشروع والذي يشمل إنشاء 14 حظيرة للماشية (كرانتينا)، ومصنعًا لإنتاج السماد العضوي (الكومبست) من مخلفات الماشية، بالإضافة إلى وحدة للاستفادة من مخلفات الذبح وتحويلها إلى أعلاف للأسماك، فضلًا عن مخازن للجلود، ومبنى إداري، وسكن للعاملين، ومسجد، وكافتيريا لخدمة العاملين والمترددين على المجزر .

من جانبه، أكد الدكتور وليد البرقي أن المشروع يمثل نقلة نوعية في منظومة المجازر بالمحافظة، حيث يهدف إلى نقل المجزر القديم من موقعه الحالي داخل الكتلة السكنية، وتوفير منشأة حديثة متكاملة تستوعب الاحتياجات المستقبلية، مع تعظيم الاستفادة الاقتصادية من منتجات ومخلفات الذبح وفق أحدث النظم المتبعة.

رافق وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ البحر الأحمر خلال التفقد الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، اللواء حسن موافي سكرتير عام المحافظة، وياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات وعددا من قيادات المحافظة.