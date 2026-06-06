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ترامب يؤكد تدمير معظم القدرات العسكرية الإيرانية ويكشف نسبة الصواريخ المتبقية

كتب : سارة أبو شادي , وكالات

01:09 ص 06/06/2026

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من ترسانتها الصاروخية، مشيرًا إلى أن جزءًا من قدراتها العسكرية لا يزال قائمًا رغم الضربات التي تعرضت لها خلال الفترة الماضية.

وقال ترامب، في تصريحات لشبكة "إن بي سي" نقلتها "سكاي نيوز"، إن إيران لا تملك خيارًا آخر سوى التوصل إلى اتفاق، مؤكدًا أن المسار التفاوضي يمثل الخيار المتاح أمام طهران في المرحلة الحالية.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن معظم مصانع الطائرات المسيرة الإيرانية تعرضت للتدمير، إلى جانب تدمير معظم منصات الإطلاق ومناطق تصنيع الصواريخ، معتبرًا أن هذه العمليات أثرت بشكل كبير على القدرات العسكرية الإيرانية.

وأشار ترامب إلى أن حجم الأضرار التي لحقت بالبنية العسكرية الإيرانية كان واسعًا، مؤكدًا أن الجزء الأكبر من المنشآت المرتبطة بإنتاج الطائرات المسيرة والصواريخ لم يعد يعمل كما كان في السابق.

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ترامب إيران الصواريخ الإيرانية الولايات المتحدة المفاوضات

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