أنشيلوتي يتحدث عن مباراة مصر والبرازيل الودية.. ويكشف موقف نيمار من المشاركة

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق مباريات النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، المقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل، بالولايات المتحدة، كندا والمكسيك.

وتشهد النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم 2026، مشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، بعدما تم زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48.

منتخب مصر يعود للمشاركة في كأس العالم 2026

ويعود منتخب مصر للمشاركة في بطولة كأس العالم، بعد غيابه عن النسخة الماضية من البطولة، التي تم تنظيمها في قطر عام 2022.

ويتواجد المنتخب الوطني في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم 2026، رفقة كل من: "إيران، نيوزيلندا وبلجيكا".

أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في مجموعة منتخب مصر بكأس العالم 2026

ويتصدر النجم البلجيكي جيريمي دوكو صدارة أعلى اللاعبين في المجموعة السابعة، من حيث القيمة السوقية بقيمة وصلت إلى 65 مليون يورو

1- جيريمي دوكو، منتخب بلجيكيا، 65 مليون

2- عمر مرموش، منتخب مصر، 60 مليون يورو

3- أمادو أونانا، منتخب بلجيكا، 45 مليون يورو

4- يوري تيليمانس، ماتياس فيرنانديز، 35 مليون يورو

5- محمد صلاح، منتخب مصر، سيني لامينس، منتخب بلجيكا، 30 مليون يورو

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