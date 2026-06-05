أكد الإعلامي عمرو أديب، أن تطبيق العدالة لا يحتمل الزيادة ولا النقصان، فمن يخطئ يجب أن يُدان، ومن لم يخطئ لا يُدان، وليس بالسمعة يُحكم على الناس.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن السؤال الحقيقي الذي يجب أن يُطرح ليس عن سابقة أعمال صبري نخنوخ، بل عن واقعة معرض السيارات تحديدًا: هل أخطأ فيها؟ هل أجرم؟ الإجابة الوحيدة موجودة عند وكيل النيابة وليس عند الناس.

وأشار إلى أن هناك تناقضًا غريبًا في الشارع المصري، فالبعض يقول "مافيش قانون ولا حد هيعمل حاجة"، والبعض الآخر يقول "لازم الراجل ياخد حقه"، متسائلاً: إيه المطلوب بالضبط؟ هل نريد أن نمشي بالقانون أم بالهبل؟

وتابع أن "الداخلية اشتغلت كويس وجات لإنها تتعامل مع نخنوخ زي أي مواطن عادي، أنا لو حد اقتحم بيتي سواء نخنوخ أو أحد النخانيخ أو شخص غير معروف، الداخلية لازم تتعامل معاه".

وشدد عمرو أديب على أن فكرة الاستثناء غريبة، فإما أن نطبق القانون من أوله لآخره، فالغلطان يتعاقب، وإما أن نقتنع أنه لا يوجد قانون في البلد وكل شيء مطبوخ، وهذا مرفوض تمامًا.

وتسائل الإعلامي عمرو أديب: هل مصر القوية لو فقدت نخنوخ لن تعيش؟، مؤكدًا أن القضية ليست مرتبطة بشخص بعينه، فمصر القوية لن تفقد روحها إذا راح أي شخص، والفارق الحقيقي هو في تطبيق القانون وليس في الأشخاص، داعيًا إلى ترك العدالة تأخذ مجراها بعيدًا عن الانفعالات والسمعة.