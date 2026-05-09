إعلان

ماكرون يتغنى بالإسكندرية: جنة المتوسط ارتبطت بيوسف شاهين وعمر الشريف

كتب : داليا الظنيني

06:21 م 09/05/2026

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، إن التحديات التي تواجه الأجيال الشابة في مناطق مثل أوكرانيا وغزة والضفة الغربية ولبنان والخليج وإيران تفرض ضرورة إعادة الوحدة بين الدول والفضاءات الإقليمية التي انقسمت كثيرًا.

وأوضح ماكرون أن جامعة سنجور تمثل نموذجًا عمليًا، يمكن أن يجمع بين فضاءي المتوسط وأفريقيا، مشددًا على أن فرنسا لا يمكن أن تقبل باستمرار الانقسامات، وأن على الجيل الجديد أن يعيد المتوسط إلى مكانته كـ"مهد للحضارات" وفضاء موحد يزخر بالإبداع والمعرفة.

واستحضر الرئيس الفرنسي صورة الإسكندرية باعتبارها "جنة المتوسط السعيد"، التي كانت عبر التاريخ منبعًا للأحلام والإبداع، مذكرًا بأسماء بارزة مثل المخرج يوسف شاهين والفنان عمر الشريف الذين ارتبطت مسيرتهم بهذه المدينة.

وأشار إلى أن قناعته العميقة هي أن المعرفة والفرانكوفونية والعلوم واللغة يمكن أن تكون أدوات لتوحيد المتوسط، مؤكدًا أن افتتاح جامعة سنجور يمثل لحظة تاريخية تعكس هذا الطموح المشترك.

ولفت إلى أن فرنسا تؤمن بأن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأضمن، وأن دعم جامعة سنجور يعكس التزامًا ببناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للقارة الأفريقية ولحوض المتوسط.

وأعلن ماكرون عن انطلاق المواسم المتوسطية في مارسيليا يوم 5 مايو، حيث سيلتقي فنانون ومفكرون من مختلف دول حوض المتوسط لمناقشة مشروع ثقافي وحضاري يعزز الحوار والإبداع المشترك.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الرئيس السيسي إيمانويل ماكرون جامعة سنجور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية
رياضة محلية

رقم ضخم.. اتحاد الكرة يعلن جوائز المسابقات المحلية

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور
أخبار مصر

نص كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح المقر الجديد لجامعة سنجور
حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
أخبار المحافظات

حريق مخزن للموتوسيكلات بالقليوبية.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء
"يعاني من مشاكل في قدمه".. ابنة رشوان توفيق تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها
زووم

"يعاني من مشاكل في قدمه".. ابنة رشوان توفيق تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها
12 مصابًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (فيديو
أخبار المحافظات

12 مصابًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مخزن قطع غيار دراجات بقليوب (فيديو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الرئيس السيسي: مصر لم تكن يومًا حاضنة للمعرفة فحسب بل شريكًا أصيلًا في إنتاجها
بسعر 80 جنيهًا.. طرح محفظة تذاكر المونوريل بصلاحية 5 سنوات