أكد سمير عبدالوهاب، القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، أن السياحة في مصر تضم العديد من الأنماط والمجالات المتنوعة، خاصة السياحة الثقافية، التي لا يعرف كثير من المواطنين تفاصيلها وثراءها الحضاري الكبير.

وقال "عبدالوهاب"، في فيديو نشره مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بعنوان: “ما وراء المعالم الشهيرة.. السياحة الثقافية تكشف عمق الحضارة المصرية”، إن كثيرين يعرفون أهرامات الجيزة، لكنهم لا يدركون المعنى الحضاري العميق للأهرامات أو العلاقة التاريخية بينها وبين المواقع الأثرية الأخرى مثل سقارة.

وأوضح أن منطقة سقارة تضم مقابر تجسد تفاصيل الحياة اليومية للمصريين القدماء، من أعمال الزراعة وحصاد القمح إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية وطريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض، وهي مشاهد لا تزال تتشابه مع مظاهر الحياة الحالية في الريف المصري.

وأضاف أن من يزور منطقة بني حسن بمحافظة المنيا يمكنه مشاهدة تفاصيل الحياة اليومية في مصر منذ نحو 3800 عام، مشيرًا إلى أن الكثير من العادات والمظاهر الحياتية التي كانت موجودة آنذاك لا تزال مستمرة حتى اليوم داخل قرى ونجوع صعيد مصر.

وأكد القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين أن هذا الامتداد الحضاري يعكس عمق الحضارة المصرية واستمراريتها عبر آلاف السنين، وهو ما يمنح السياحة الثقافية في مصر قيمة فريدة ومكانة متميزة عالميًا.