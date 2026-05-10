إعلان

“ما وراء الأهرامات”.. نقيب المرشدين يكشف أسرار السياحة الثقافية في مصر

كتب : محمد أبو بكر

08:03 م 10/05/2026

الاهرمات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد سمير عبدالوهاب، القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين، أن السياحة في مصر تضم العديد من الأنماط والمجالات المتنوعة، خاصة السياحة الثقافية، التي لا يعرف كثير من المواطنين تفاصيلها وثراءها الحضاري الكبير.

وقال "عبدالوهاب"، في فيديو نشره مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على “فيس بوك”، بعنوان: “ما وراء المعالم الشهيرة.. السياحة الثقافية تكشف عمق الحضارة المصرية”، إن كثيرين يعرفون أهرامات الجيزة، لكنهم لا يدركون المعنى الحضاري العميق للأهرامات أو العلاقة التاريخية بينها وبين المواقع الأثرية الأخرى مثل سقارة.

وأوضح أن منطقة سقارة تضم مقابر تجسد تفاصيل الحياة اليومية للمصريين القدماء، من أعمال الزراعة وحصاد القمح إلى طبيعة العلاقات الاجتماعية وطريقة تعامل الناس مع بعضهم البعض، وهي مشاهد لا تزال تتشابه مع مظاهر الحياة الحالية في الريف المصري.

وأضاف أن من يزور منطقة بني حسن بمحافظة المنيا يمكنه مشاهدة تفاصيل الحياة اليومية في مصر منذ نحو 3800 عام، مشيرًا إلى أن الكثير من العادات والمظاهر الحياتية التي كانت موجودة آنذاك لا تزال مستمرة حتى اليوم داخل قرى ونجوع صعيد مصر.

وأكد القائم بأعمال نقيب المرشدين السياحيين أن هذا الامتداد الحضاري يعكس عمق الحضارة المصرية واستمراريتها عبر آلاف السنين، وهو ما يمنح السياحة الثقافية في مصر قيمة فريدة ومكانة متميزة عالميًا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

السياحة الثقافية الأهرامات سقارة المرشدين السياحيين

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
أخبار مصر

الإفتاء توضح حكم تماثيل الزينة في المنازل وعلاقتها بدخول الملائكة
بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من
شئون عربية و دولية

بسبب حرب إيران.. سيناتور أمريكي: سنحتاج لسنوات لإعادة بناء مخزوننا من
أم تمنع طفلها من الأنسولين.. وطبيب يحذر
نصائح طبية

أم تمنع طفلها من الأنسولين.. وطبيب يحذر
الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

الأمن يمنح الزمالك السعة الأكبر استعداداً لإياب نهائي الكونفدرالية
المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي
أخبار البنوك

المركزي يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.8% بدلا من 5.5% العام المالي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. بيراميدز 1 - 0 زد.. نهائي كأس مصر
ترامب: لم أقل إن العمليات القتالية ضد إيران انتهت
لا تطعيم ولا علاج.. رئيس "علمية كورونا": هانتا ليس فيروسًا مستحدثًا ومعروف منذ 1978
القيادة المركزية الأمريكية: أكثر من 20 سفينة حربية تنفذ الحصار على إيران