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تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتوجيه حكومي عاجل للمحافظات.. وموعد التنفيذ

01:20 ص الجمعة 11 أبريل 2025

أسعار البنزين والسولار

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أرسلت وزارة التنمية المحلية، تعميمًا للمحافظين، أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الساعة السادسة صباحاً، سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

كما أكد مصدر حكومي وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيطبق خلال ساعات.

وجاءت أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة كالتالي:-

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.

سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.

سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

ويرصد مصراوي تغطية خاصة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والتي جاءت كالتالي:-

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مصدر: زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار السولار والبنزين

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خلال ساعات .. مصدر: زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد رفع أسعار البنزين

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مصدر: إعلان زيادة أجرة المواصلات والنقل العام خلال ساعات

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تغطية خاصة| زيادة أسعار البنزين والسولار.. وتوجيه حكومي عاجل للمحافظات.. وموعد التنفيذ
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توجيه حكومي عاجل للمحافظات بعد زيادة أسعار البنزين والسولار
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