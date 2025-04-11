كتب- أحمد عبدالمنعم:

أرسلت وزارة التنمية المحلية، تعميمًا للمحافظين، أنه اعتبارًا من اليوم الجمعة الساعة السادسة صباحاً، سيتم زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار والمازوت الصناعي والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز.

كما أكد مصدر حكومي وفقًا لفضائية "إكسترا نيوز"، أن لجنة تسعير المواد البترولية قررت تحريك أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن التنفيذ سيطبق خلال ساعات.

وجاءت أسعار البنزين والسولار بعد الزيادة كالتالي:-

سعر بنزين 95 من 17 إلى 19 جنيها للتر.

سعر بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيه للتر.

سعر بنزين 80 من 13.75 الي 15.75 جنيه للتر.

سعر السولار من 13.5 إلى 15.5 جنيه للتر.

ويرصد مصراوي تغطية خاصة بشأن زيادة أسعار البنزين والسولار والتي جاءت كالتالي:-

الحكومة ترفع أسعار البنزين والسولار.. والزيادة جنيهان

بعد زيادتها.. تعرف على أسعار البنزين والسولار الجديدة

زيادة جنيهين.. ارتفاع أسعار البنزين والسولار لأول مرة في 2025

مصدر: زيادة أجرة المواصلات بعد رفع أسعار السولار والبنزين

50 جنيها زيادة في سعر أسطوانة البوتجاز المنزلي بدءا من اليوم

خلال ساعات .. مصدر: زيادة تذاكر أتوبيسات النقل العام بعد رفع أسعار البنزين

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار اليوم.. زيادتان مرتقبتان في 2025

مصدر: إعلان زيادة أجرة المواصلات والنقل العام خلال ساعات