مصدر بـ"الكهرباء": إنشاء شركة مشتركة بين مصر واليونان تضم مشغلي الكهرباء قريبًا

كتب- محمد صلاح:

قال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إن هناك رؤية مشتركة واضحة خلال الفترة الحالية تتبناها الوزارة للمضي قدمًا نحو تنفيذ الرؤية المشتركة مع دول الاتحاد الأوروبي، للربط الكهربائي من خلال اليونان وقبرص وإيطاليا؛ باعتبار أن هذه المشروعات من أهم المشروعات التي تستهدف تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي؛ كي تحقق نقل الكهرباء النظيفة عبر الحدود، مما يساعد في تلبية احتياجات الدول من الطاقة المستدامة واستقرار الشبكات الكهربائية.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه تم توقيع الاتفاقية الإطارية لمشروع الربط مع اليونان بقدرة 3 جيجا وات، والانتهاء من تعيين الاستشاريين، منوهًا بأنه جار استكمال الإجراءات القانونية لتأسيس شركة مشتركة تضم مشغل الكهرباء في مصر واليونان.

ونوه المصدر بأن تنفيذ هذه المشروعات يستغرق ما بين 3 و4 سنوات، وهو نفس النموذج الذي سيتم تطبيقه في مشروع الربط الكهربائي مع إيطاليا؛ حيث تم الانتهاء من الدراسات الفنية والبيئية، وفي انتظار تأسيس الشركة، مشيرًا إلى تحديات فنية تتعلق بتطوير مسار الكابلات، لافتًا إلى العمل على نموذج لتصدير الكهرباء يتيح للدولة الاستفادة من عوائد استغلال الطاقة الشمسية.

وأكد المصدر أنه يجري العمل على تنفيذ الربط الكهربائي مع أوروبا، لتصبح مصر مركزًا إقليميًّا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في إفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط بفضل الموقع الاستراتيجي وما تم تنفيذه من مشروعات عملاقة على صعيد البنية الأساسية؛ من أجل تحقيق التكامل الطاقي الإقليمي وضمان تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بأسلوب مستدام وعادل.