السيسي: احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية متوفرة لأكثر من 4 أشهر

كتب- محمد سامي:

أجرى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، زيارة تفقدية إلى الأكاديمية العسكرية المصرية، بحضور الفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية.

وتفقد الرئيس اصطفاف طلبة الأكاديمية، وتابع أنشطتهم التدريبية والتعليمية، كما قام بأداء صلاة الجمعة مع أبنائه الطلاب، مهنئاً إياهم بحلول شهر رمضان المبارك.

ووجه الرئيس السيسي الشكر للشعب المصري على وحدته واصطفافه بقوة خلف القيادة السياسية خاصة خلال الظروف الاستثنائية والتحديات الإقليمية الراهنة.

وقال الرئيس السيسي: الدول العربية أقرت الخطة المصرية بشأن إعادة إعمار غزة، مؤكدا أن احتياطيات مصر من السلع الاستراتيجية متوفرة ولا يوجد احتياطي أقل من 4 أشهر

وأضاف السيسي: ندير الأمور بكل حرص والتزام ونسير على ثوابت قانونية وإنسانية للعمل على إنهاء الصراعات والأزمات.

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