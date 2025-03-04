محافظ القاهرة يشكل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام بشق الثعبان

صور ومعلومات عن أول مسجد في مصر يعمل كليًا بالطاقة الشمسية - صور

كتب- محمد نصار:

أصدر إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، قرارًا بتشكيل الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية للرخام والجرانيت في شق الثعبان، على أن يتولى الجهاز التنسيق مع الجهات والوحدات الإدارية والإدارات والجهات التابعة لتقديم الخدمات للمستثمرين بالمنطقة على الوجه الأكمل، والإسراع في عمليات تقنين الأوضاع بها، مع التنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتذليل استخراج التراخيص اللازمة للمصانع والمنشآت المقامة بالمنطقة، وتقديم التيسيرات اللازمة لذلك، ومتابعة مدى التزام تلك المنشآت بالتراخيص الصادرة لها.

وأكد محافظ القاهرة، أن الهدف من تشكيل الجهاز هو تبسيط الإجراءات، وتوفيرها في مكان واحد داخل منطقة شق الثعبان للتيسير على المستثمرين، مشيرًا إلى أن الجهاز سيضم في عضويته ممثلين من مكتب نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وحي طرة، والتخطيط، والأملاك، وهيئة التنمية الصناعية لتسريع الإجراءات.

كما قرر محافظ القاهرة، تشكيل 3 لجان لمعاونة رئيس جهاز المنطقة الصناعية للرخام والجرانيت بشق الثعبان على تسريع الإجراءات وهي اللجنة الفنية، ولجنة التقييم، ولجنة البت لفحص الأوراق والمستندات المقدمة من المستثمرين، وتيسير دورة المستندات لدى الجهات المختلفة وإصدار الموافقات بحيث يتعامل المستثمر مع مكان واحد هو الجهاز فقط تيسيرًا عليهم في الحصول على الخدمة.

جاء ذلك خلال اجتماع برئاسة محافظ القاهرة، لمتابعة الإجراءات اللازمة للإسراع بعملية تطوير منطقة شق الثعبان، والمشاكل التي يواجهها المستثمرون للعمل على حلها.

شهد الاجتماع، أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، واللواء يحيى الأدغم، السكرتير العام، واللواء حسام لبيب، السكرتير العام المساعد، وسيد أباظة، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات ورئيس شعبة الرخام والجرانيت، وجيهان جادو، رئيس حي طرة، والعميد ماجد فوزي، الرئيس التنفيذي للمنطقة الصناعية بشق الثعبان، وعدد من قيادات المحافظة.

وأكد محافظ القاهرة، استئناف العمل في تلقي طلبات تقنين المصانع والورش والمعارض بمنطقة شق الثعبان لصناعة الرخام والجرانيت ضمن خطط الدولة لتطوير المنطقة وتوفير كل الخدمات بها، مع منح المستثمر الذي يدفع مقابل التقنين دفعة واحدة خصم 25% من قيمة مقابل التقنين.

وأكد محافظ القاهرة، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة تقنين أوضاع ملاك وأصحاب الورش والمصانع بمنطقة شق الثعبان، تم وضع رؤية مستقبلية لتلك المنطقة الصناعية بالكامل بالتنسيق مع الجهات المعنية بما يسمح بحل مشاكل المستثمرين بالمنطقة، وإعداد مخطط عام استثماري يليق بأهمية ومكانة المنطقة الصناعية والتي تعتبر رابع أهم مناطق تصنيع الرخام الخام على مستوى العالم وتحظى بشهرة كبيرة في هذا المجال.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الهدف الرئيس لكل أعمال التطوير بالمنطقة هو المساهمة في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بالمجال وتعظيم موارد الدولة واستكمال الإجراءات اللازمة لدخول مصانع وورش هذه المنطقة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة بعد تقنين أوضاعها لخلق فرص عمل إضافية، وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة وتحقيق الاستقرار اللازم وتحسين البنية التحتية والمرافق مطالبًا المستثمرين بالمنطقة بسرعة استكمال أعمال التقنين لتوفير التمويل اللازم للإسراع في عملية التطوير لتلك المنطقة التي تحتل مكانة عالمية مميزة.

وتقع منطقة شق الثعبان شرق طريق الأوتوستراد وبعمق 5 كم حتى حدود محمية وادي دجلة شرقًا بمنطقة طرة المعادي، وتتكون من 3 مناطق (كوتسيكا - بدر الليثي - شق الثعبان) على مساحة 1608 أفدنة بمساحة تقديرية 6.5 مليون متر مربع بطول واجهة على الأوتوستراد 1.8 كم وتضم 2525 مصنعًا وورشة لتصنيع وتصدير الرخام الذي يأتي من محاجر رأس غارب والعين السخنة والمنيا وجبل الجلالة بالسويس والبحر الأحمر وأسوان.

اقرأ أيضًا:

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

وفقا للبحوث الفلكية.. ننشر موعد وإجازة عيد الفطر2025