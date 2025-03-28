"الزراعة" تتابع الاستعدادات النهائية لانطلاق معرض زهور الربيع

القاهرة - أ ش أ

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها المكثفة لإنجاز كافة التجهيزات اللازمة قبل الافتتاح الرسمي للنسخة 92 لمعرض زهور الربيع يوم 12 أبريل بالمتحف الزراعي في الدقي، في إطار خطة طموحة لتطوير المعرض ليصبح حدثا دوليا العام القادم.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، بمتابعة الاستعدادات النهائية لضمان نجاح النسخة الـ92 من معرض زهور الربيع.

وفي هذا السياق، قام رئيس قطاع الإرشاد الزراعي الدكتور علاء عزوز، يرافقه مدير المتحف الزراعي المهندس أحمد منصور، وبحضور مساعد المدير العام لمكتب منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) بالقاهرة الدكتور محمد يعقوب، بجولة تفقدية لمتابعة تسليم مواقع العارضين، والتأكد من استكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة، بما يضمن تقديم تجربة متميزة للمشاركين والزوار.

كما تم الاجتماع مع مسئولي الشركة المنظمة والعارضين لتذليل أي عقبات قد تواجههم، والتأكد من جاهزية البنية التحتية والخدمات اللوجستية.

ويشهد المتحف الزراعي أعمال تطوير شاملة استعدادا للمعرض، شملت تجديد الطرق الداخلية بالإنترلوك على نطاق واسع، وتحسين المرافق وتجميل المساحات الخضراء، في خطوة تعكس اهتمام الوزارة بإعادة معرض زهور الربيع إلى مكانته الرائدة كأقدم وأكبر معرض من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

ويتابع وزير الزراعة عن كثب أعمال التطوير.. مؤكدا ضرورة تحقيق أقصى درجات التميز في هذه النسخة، تمهيدا للارتقاء بالمعرض إلى المستوى الدولي العام القادم، ليصبح على خريطة أهم المعارض العالمية المتخصصة في الزهور ونباتات الزينة.

وشهدت الدورة الحالية إقبالا واسعا من العارضين، حيث تم حجز كافة المساحات المخصصة بالكامل قبل انطلاق المعرض، ما يعكس مكانته المتزايدة كمنصة رئيسية لترويج وتسويق نباتات الزينة والزهور، ومن المتوقع أن يجذب أعدادا كبيرة من الزائرين للاستمتاع بجمال وتنوع المعروضات.

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