أول تعليق من وكيل الأزهر بعد تجديد الثقة فيه لمدة عام

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعرب الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، عن سعادته بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتجديد له في منصبه لمدة عام.

وقال الضويني عبر صفحته على "فيسبوك":يسعدني أن أتقدَّم بخالص الشُّكر والتَّقدير إلى الرَّئيس عبد الفتاح السِّيسي، على هذه الثِّقة الغالية، الَّتي لا يفي بحقِّها إلَّا أن نجدِّد العهد للعمل لما فيه مصلحة وطننا، وأن نعاهد الله على بذل أقصى ما نملك في سبيل رفعة مكانته وعلوِّ شأنه.

وتابع:"كما أتقدَّم بخالص الشُّكر والتَّقدير إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطَّيِّب، شيخ الأزهر الشَّريف، على ثقته الغالية، سائلًا المولى -سبحانه وتعالى- أن يحفظه وأن يتمَّ شفاءه على خيرٍ، وأن يديم على فضيلته نعمَتي الصِّحَّة والعافية، وأن يوفِّقنا جميعًا لخدمة أوطاننا وأمَّتنا.

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