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رئيس "النواب" ينتقد غياب وزير الصحة عن جلسة مشروع قانون المسؤولية الطبية

11:56 ص الإثنين 24 مارس 2025

الدكتور حنفي جبالي

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كتب- نشأت علي:

انتقد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، عدم حضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وقال رئيس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين: لا يصح هذا، متسائلًا: أين وزير الصحة والقيادات في مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بهذه الأهمية؟

وعقَّبَ المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: "الوزير جاي"، ليرد رئيس النواب: الجلسة معلومة مسبقًا ومواعيدنا منضبطة.

وتابع رئيس مجلس النواب: عدم حضور وزير الصحة في بداية الجلسة أمر غريب؛ خصوصََا أننا نناقش مشروع قانون المسؤولية الطبية والذي يمثل أهمية كبيرة.

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الدكتور حنفي جبالي وزير الصحة قانون المسؤولية الطبية
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