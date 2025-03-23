رئيس "النواب": آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ حقوق الجميع

كتب- نشأت علي:

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية جلسة مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وقال جبالى موجهًا حديثه إلى النواب: لا يزال مجلسكم الموقر يبذل الجهد ويواصل العمل الدؤوب ويضرب أروع المثل في التفاني والإخلاص، ويأبى أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي دون أن يحقق طموحات وآمال هذا الشعب العظيم من خلال منظومة تشريعية متكاملة تحقق طفرة حقيقة في جميع المجالات.

وأضاف رئيس "النواب": فلم يترك هذا المجلس طريقًا يحقق الصالح العام إلاّ وسلكه، رغم مما واجهه من تحديات جسام وصعاب ومعوقات، وليس عنكم ببعيد مشروعا قانونَي الإجراءات الجنائية الذي يعد بمثابة دستور ثانٍ لمصر، والعمل الذي يكفل حقوق والتزامات العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، وها مجلسكم اليوم على موعد مع إنجاز جديد يضاف إلى قائمة الإنجازات التي حققها هذا المجلس ليكون شاهداً على هذا المجهود العظيم الذي بذله نواب هذا المجلس خلال هذا الفصل التشريعي بكل فئاته؛ أغلبية ومعارضة ومستقلين، وأؤكد أن هذه الإنجازات التاريخية قد تحققت بعون الله وبتوافر الإرادة السياسية الحقيقية والداعمة لهذا المجلس برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع رئيس النواب بأن الحق في الصحة على رأس الحقوق الاجتماعية التي تُشكل المقومات الأساسية للمجتمع، وحرصت الدساتير المتعاقبة على كفالة التزام الدولة بتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وهو ما أكده دستور مصر الحالي في المادة (18) منه، ولا شك أن ما تقوم به الدولة المصرية نحو تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمواطن، يستلزمه أن يواكبه تطور مواز في البيئة التشريعية المنظمة لتقديم الخدمة الصحية، فقد آن الأوان أن يكون لمصر تشريع منظم للمسؤولية الطبية يحفظ كل حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية، ويضمن سلامة المريض، ويؤمن بيئة العمل في هذا القطاع الحيوي.

وتابع جبالي: وفي إطار حرص المجلس على التواصل الدائم مع الرأي العام بمختلف قطاعاته وفئاته، فإنني أؤكد أن مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض لم يأت في عجالة كما يتصور البعض وإنما شهد دراسة مستفيضة ومتأنية شارك فيها كل نقابات المهن الطبية المعنية؛ وعلى رأسها نقابة الأطباء، وتم طرح أكثر من مسودة للمشروع في ضوء التعديلات المقترحة من الجهات المختلفة، وصولاً إلى أفضل الصياغات التي تحقق الصالح العام، علاوة على المناقشات المستفيضة والجادة التي شهدها مجلس الشيوخ الموقر، والتي كانت النواة التي برُزت منها أهمية إدخال بعض التعديلات على المشروع، لذا أجد لزامًا عليَّ أن أتقدم بالشكر إلى مجلس الشيوخ ورئيسه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.

وأضاف رئيس "النواب": كما أننى وفي هذا المقام لا يسعني إلاّ أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أشرف حاتم (رئيس لجنة الشؤون الصحية) وجميع النواب الذين كان لهم السبق بأن تقدموا بمشروعات قوانين في ذات السياق لتنظيم المسؤولية الطبية، وكذا جميع أعضاء اللجنة المشتركة على المناقشات المستفيضة والموضوعية والملاحظات الفنية الدقيقة جدًّا التي تمت حول هذا القانون والتي ألقت بظلالها على نصوص المشروع على نحو يحقق أهدافه، وهو ما يتضح جليًّا من التقرير المتميز الذي أعدته اللجنة المشتركة والتعديلات الجوهرية التي تم إدخالها على نصوص المشروع، وهذا كله نتاج عمل وتعاون صادق مع الحكومة ممثلة في الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة، والذي بادر من اللحظة الأولى إلى طلب عقد الاجتماعات والتنسيق مع المجلس لتلافي أية إشكاليات حول مشروع القانون، كما أشكره والمستشار محمود فوزي وزير شؤون المجلس النيابية والقانونية والتواصل السياسي على حرصهما على حضور جميع اجتماعات اللجنة أثناء مناقشة مشروع القانون والاستجابة لملاحظات النواب والنقابات المهنية؛ وعلى رأسها نقابة الأطباء على نحو أسهم في إنجاح مشروع القانون، وهو ما يستوجب تقديم الشكر والتقدير الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واختتم جبالي كلمته: أوجه حديثي إلى كل الأطقم الطبية.. فأنتم أصحاب رسالة سامية ولم تدخروا جهداً في سبيل أداء هذه الرسالة ولقد كان التاريخ ولا يزال وسيظل شاهداً على حجم الإنجازات والمواقف التي لم تتخلوا قط فيها عن دوركم، والجميع يتطلع إلى مواصلة العطاء في ظل قانون يحفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمة الطبية ويضمن سلامة المريض، وأؤكد أن نواب المجلس هم النبض المعبر عن تطلعاتكم وأنهم قادرون بإذن الله تعالى على تحقيقها بما يمكنكم من أداء رسالتكم السامية على أكمل وجه في بيئة آمنة ودون إخلال بحقوق المرضى والتي تُعد ركيزة أساسية في رسالتكم السامية أنتم الأحرص عليها، فلكم منا كل الشكر والتقدير.

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