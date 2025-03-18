أحمد موسى: نتنياهو يحاول كسب شعبية لإنقاذ نفسه من المحاكمة

كتبت - داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى أن إسرائيل تسعى لاستمرار الحرب في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو يحاول كسب الجماهيرية للحفاظ على منصبه والهروب من اتهامات الفساد التي تلاحقه في المحاكم الإسرائيلية.

وأوضح "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكن نتنياهو قرر تصعيد الحرب من الشمال إلى الجنوب خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشار إلى أن نحو 500 فلسطيني استشهدوا خلال الساعات الأخيرة، مؤكدًا أن الولايات المتحدة زودت إسرائيل بكميات ضخمة من الذخائر والأسلحة بعد تعيين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حيث تم إرسال 73 ألف طن من القنابل والذخائر إلى إسرائيل خلال شهر واحد.

وفي سياق آخر، انتقد موسى حركة حماس، مشيرًا إلى أن طريقة تسليم الأسرى الفلسطينيين لإسرائيل سمحت للأخيرة برصد تحركات عناصر المقاومة في غزة وتصويرهم بشكل دقيق.

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