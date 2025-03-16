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الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الحرارة والعظمى على القاهرة 33 مئوية

11:16 ص الأحد 16 مارس 2025
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال الساعات المقبلة من اليوم الأحد الموافق 16 مارس 2025.

وقالت الأرصاد، في بيان، إن الموجة الحارة مستمرة اليوم على أغلب الأنحاء.

وأضافت هيئة الأرصاد، أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في القاهرة الكبرى تبلغ 33 درجة مئوية.

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