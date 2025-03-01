صور.. اختبارات جديدة للمرشحين للعمل بالخارج في تخصصات هندسة ومحاسبة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن محمد جبران، وزير العمل، استمرار إجراء إختبارات للكوادر المصرية المرشحة للعمل بالخارج، والتي تقدمت على فرص العمل المتوفرة، بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل.

وشهدت وحدة "توجيه ما قبل المغادرة" التابعة للوزارة، اختبارات جديدة لمرشحين للعمل في إحدى الدول الخليجية على تخصصات: محاسبين، وأمناء مخازن، ومدخلي بيانات، ومهندسين، وذلك بحضور وفد من تلك الدولة للمشاركة، ومتابعة الاختبارات.

وقالت هبة أحمد، مدير الإدارة العامة للتشغيل، إن الهدف من تنظيم تلك الاختبارات في وحدة "توجيه ما قبل المغادرة"، توعية الكوادر المصرية بحقوقهم وواجباتهم أثناء العمل، وطرق التواصل مع الوزارة، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج في حالة وجود مشكلات قد تواجههم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران.

وأوضحت أنه بعد التقديم على فرص العمل التي تعلن عنها الوزارة، يتم التواصل مع المرشحين، وتحديد مواعيد الاختبارات العملية والنظرية، لضمان تصدير كوادر مصرية ماهرة ومدربة للحفاظ على استدامتها وحقوقها، وتوعيتها بواجباتها، مؤكدة أن عملية التقديم مجانية، ولا يوجد وسطاء.

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